Bildrechte: imago/blickwinkel

Invasive Arten Zoologe rät bei fleischfressenden Strudelwürmern zu Gelassenheit

02. Februar 2025, 05:00 Uhr

In letzter Zeit machen Meldungen über fleischfressende Strudelwürmer die Runde. Die sogenannten Landplanarien stammten aus den Tropen oder Subtropen, hätten hierzulande keine Fressfeinde und würden ihrerseits die Bestände an Regenwürmern dezimieren. Werden sie damit zu einer Gefahr für unsere Ökosysteme? Fragen an den Zoologen Bernhard Ruthensteiner.