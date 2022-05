Eine neue Studie zum Mobilitätsverhalten in Deutschland zeigt teils widersprüchliche Entwicklungen: Befördert durch die Corona-Pandemie wächst der Individualverkehr, vor allem mit dem Fahrrad. Doch das Auto bleibt Verkehrsmittel Nummer eins – nicht nur im ländlichen Raum. Mit Abflauen der Pandemie steigt wieder das Interesse am ÖPNV – am besten kostenlos.