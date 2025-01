Die IGES-Analyse zeigt zudem, dass Deutschland einer vergleichbaren OECD-Stichprobe zufolge auf Platz sieben von 28 untersuchten europäischen Ländern einschließlich der Schweiz liegt. Zuletzt lag dabei Norwegen mit 10,7 Prozent Wochenarbeitszeitausfall an der Spitze, gefolgt von Finnland mit zehn Prozent. Deutschland liegt mit 6,7 Prozent hinter Frankreich mit 7,7 Prozent. Am wenigsten Arbeitsausfall gab es demnach in Griechenland mit 0,1 Prozent.