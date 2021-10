Studie Gewalt gegen Kinder in der DDR weniger als im Westen

In der DDR hat es weniger Gewalt gegen Kinder gegeben als in der damaligen Bundesrepublik. Das geht aus einer Studie sächsischer Forscher hervor. Sie hatten bundesweit 5.800 Menschen befragt, ob sie als Kind Gewalt oder Vernachlässigung erfahren haben.

Der Studienleiter und Leipziger Psychiatrie-Chef Georg Schomerus sagte MDR AKTUELL, Studienteilnehmer aus dem Westen hätten wesentlich häufiger von Schlägen und blauen Flecken berichtet. Möglicherweise erinnerten sich die Menschen im Osten freundlicher an ihre Kindheit. Ursache könnten aber auch strukturelle Unterschiede sein. Schomerus sagte, die Frauen in der DDR seien materiell unabhängiger gewesen als im Westen. Zudem habe die Kinderbetreuung früh eingesetzt. Man wisse aus anderen Ländern, dass das Faktoren seien, die Gewalt in der Kindheit vorbeugten. Möglicherweise gelte das auch für die DDR.