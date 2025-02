Es dauert nicht mehr lange, dann hat Theresia Hankowiak ihren Master in der Tasche. Die 24-Jährige studiert Bauingenieurswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, HTW, in Dresden. "Mir lag schon von klein auf einfach das Rechnen. Ich habe in der Schule total gerne Mathe gemacht," erzählt die Studentin. Auch in Physik sei sie sehr gut gewesen. "Ich wollte aber nicht nur diese eine Theorieseite haben, sondern das auch wirklich in der Praxis umgesetzt sehen, was ich auf dem Papier so rechne."