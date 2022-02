In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte sich "Zeynep" wie in weiten Teilen Deutschlands in der Nacht zum Samstag abgeschwächt. Im Jerichower Land wurden zwei Menschen bei einem Unfall leicht verletzt, als ihr Auto mit Anhänger von einer Sturmböe erfasst wurde. Todesfälle durch das Sturmtief gab es in Mitteldeutschland keine zu beklagen. "Ylenia" hatte hingegen einen 55-Jährigen im Südharz das Leben gekostet.