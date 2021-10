Umgestürzte Bäume verursachen im Zugverkehr in Bayern Beeinträchtigungen und Ausfälle. Probleme gebe es vor allem auf der ICE-Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg. In München fallen die S-Bahnen der Linie 3 aus, stattdessen fahren Busse.



Im Zugverkehr zwischen Hamburg und Kiel sowie Flensburg sorgte am Donnerstag ein auf eine Oberleitung gestürzter Baum für Beeinträchtigungen. Im niedersächsischen Delmenhorst wurde am Mittwochabend ein Mann von einem herabstürzenden Ast leicht verletzt.



In Nordrhein-Westfalen musste eine Bahnstrecke wegen Schäden an der Oberleitung am Donnerstagvormittag gesperrt werden. Dort gibt es im Raum Köln-Düsseldorf Zugausfälle und Verspätungen.