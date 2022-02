Auch in anderen Teilen Europas sorgt das Orkantief für schwere Schäden. In Großbritannien, Irland, Belgien und den Niederlanden kamen insgesamt mindestens acht Menschen ums Leben. In Frankreich und in England haben hunderttausende Haushalte keinen Strom. In Den Haag und in London fegte der Orkan Teile von Stadion- und Hallendächern weg. An der englischen Südküste wurden Windgeschwindigkeiten von fast 200 Kilometer pro Stunde gemessen.