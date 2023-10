Hohe Wasserstände erwartet

Eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie in Rostock sagte, an der gesamten schleswig-holsteinischen Küste werde der Wasserstand 1,50 Meter oder mehr über das mittlere Hochwasser steigen. Hotspot werde die Flensburger Förde sein. Dort könnte das Wasser auf 2,00 Meter über dem mittleren Hochwasser steigen. Weiter südlich und östlich werden die Wasserstände niedriger liegen, sagte die Sprecherin. Die städtischen Behörden kündigten Straßensperrungen an und forderten Menschen auf, die betroffenen Gebiete zu meiden und Autos in Sicherheit bringen.

In Mecklenburg-Vorpommern werde die Flut allenfalls nahe der Lübecker Bucht das Niveau einer schweren Sturmflut erreichen. Nach den Worten von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus rechnen die zuständigen Landesbehörden aber kaum mit Schäden durch das aktuelle Hochwasser. "Unsere Fachleute schätzen ein, dass man sich an der Ostseeküste wegen der umgesetzten Küstenschutzmaßnahmen keine Sorgen machen muss", sagte er. Lediglich an den Boddengewässern, also den mit der Ostsee verbundenen Buchten, könne es vereinzelt zu nennenswerten Überflutungen kommen.

Parallel zu den Hochwasserwarnungen gab der Deutsche Wetterdienst Sturmwarnungen für die Ostseeküste heraus. Demnach sollte das Maximum am Freitagnachmittag und Freitagabend erreicht werden, dann war in der Region mit Sturm- und Orkanböen mit mehr als hundert Stundenkilometern zu rechnen.

Sturm stoppt deutsch-dänischen Fährverkehr

Die für den Westteil der Ostsee erwartete Sturmflut hat auch Auswirkungen auf den deutsch-dänischen Fährverkehr. Wie die Reederei Scandlines mitteilte, musste wegen extrem starker Ostwinde der Fährbetrieb auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend eingestellt werden.