Norddeutschland Sturmtief hält Feuerwehren in Atem

Das Sturmtief Nadia hat am Sonnabend und in der Nacht zum Sonntag zum Teil orkanartige Böen und eine Sturmflut nach Norddeutschland gebracht. Polizei und Feuerwehren mussten Hunderte Male ausrücken. Allein in Hamburg habe es bislang rund 300 Unwetter-Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Zuvor hatte eine schwere Sturmflut den Fischmarkt im Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel wurde dem Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge gegen 0.17 Uhr erreicht.