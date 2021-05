Tief "Eugen" Buga bleibt wegen Sturmwarnung geschlossen

Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile Mitteldeutschlands eine Sturmwarnung herausgegeben. Die Organisatoren der Bundesgartenschau in Erfurt zogen bereits Konsequenzen. Das Gelände bleibt am Dienstag geschlossen. In Nordrhein-Westfalen sorgte Sturmtief "Eugen" vereinzelt für Behinderungen im Bahnverkehr.