"On my Mind"-Studie von Unicef Laut dem Bericht "On My Mind: Die mentale Gesundheit von Kindern fördern, schützen und unterstützen" litt weltweit bereits vor der Pandemie ein bedeutender Anteil der Kinder und Jugendlichen unter erheblichen psychischen Belastungen; gleichzeitig wird weltweit wenig in ihre psychische Gesundheit investiert.