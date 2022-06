Der Einkauf ist doch größer geworden als geplant – und der Rucksack oder Stoffbeutel liegt zu Hause. Als Alternative bieten einige Supermärkte an der Kasse immer noch Plastiktüten an. Obwohl das große Rascheln eigentlich vorbei sein sollte.

Steffi Lemke, Bundesumweltministerin. Bildrechte: dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke übt deshalb an einigen Supermärkten Kritik: "Es gab in den letzten Tagen vermehrt Berichte darüber, dass das Verbot von Einweg-Plastiktragetüten, das wir ja zum Jahresbeginn in Kraft gesetzt haben, umgangen werden könnte. Dadurch, dass diese Tüten einfach dicker gemacht werden, also einige Materialschichten draufgepackt werden. Deshalb eine Beobachtung meinerseits und der Appell, das Verbot proaktiv umzusetzen."