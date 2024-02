Tübingen verlangt bereits höhere Parkgebühren für SUVs

Dass es in Deutschland rechtlich möglich ist, höhere Parkgebühren für größere Fahrzeuge wie SUVs zu verlangen, zeigt die Stadt Tübingen. Wer dort ein solches Auto fährt, muss für das Anwohnerparken im Jahr 180 Euro statt 120 Euro zahlen.

Das Straßenverkehrsgesetz bildet die Grundlage dafür, sagt Anna Leisner-Egensperger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Jena. Maßgebend ist dabei, dass SUVs mehr Parkfläche einnehmen als normalgroße Fahrzeuge. "Das wäre eben die Abschöpfung des in Anspruch genommenen Vorteils. Wenn man ein größeres Auto hat, hat man ja eine größere Verkehrsfläche, die man durch sein Auto in Anspruch nimmt und dann muss man auch für diese größere Verkehrsfläche mehr Geld zahlen."

Verdreifachung der Parkgebühren rechtlich nicht möglich

Das heißt: Wenn ein SUV anderthalbmal so groß ist, wie ein herkömmliches Auto, dürfen die Parkgebühren für den SUV maximal auch nur um das Anderthalbfache erhöht werden – mehr erlaubt das Gesetz nicht. Eine pauschale Verdreifachung wie in Paris wäre in Deutschland also nicht möglich.