Auf den ersten Blick gibt es viele Betroffene: 300 Millionen Menschen weltweit leiden an einer Seltenen Erkrankungen. Aktuell werden weit über 7.000 Erkrankungen als "selten" eingestuft. Manche dieser Erkrankungen betreffen gerade mal ein Dutzend Menschen weltweit. Fast 80 Prozent der Seltenen Erkrankungen haben eine genetische Ursache.

Generell sprechen Mediziner von einer Seltenen Erkrankung, wenn nicht mehr als fünf von 10.000 Menschen in der EU von ihr betroffen sind. Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge vier Millionen Menschen mit einer Seltenen Erkrankung, so die Angaben des Nationalen Aktionsbündnisses für seltene Erkrankungen (NAMSE).

Die langen Hände sind typisch für das Marfan-Syndrom. Bildrechte: dpa Beispiel Marfan-Syndrom: Das Marfan-Syndrom ist eine vererbte Erkrankung. Hier führt die Instabilität des Bindegewebes zu verletzlichen Wänden der Blutgefäße, wie der Aorta. Auch Herzklappenfehler treten auf. Die Linse kann nicht im Auge gehalten werden. Marfan-Patienten fallen oft durch ihre Größe und lange Gliedmaßen auf.

Die Seltenheit dieser Erkrankungen bringt es mit sich, dass sie häufig lange nicht erkannt werden. Professor Johannes Lemke, Leiter des Zentrums für Seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Leipzig, sagt, dass es im Schnitt fünf Jahre dauere, ehe der Patient seine Diagnose bekomme: "Da braucht es viele Besuche bei unterschiedlichen Ärzten." Der Weg zur richtigen Diagnose sei auch dadurch gekennzeichnet, dass es viele Fehldiagnosen geben könne.

Natürlich wisse jeder Arzt, dass es Seltene Erkrankungen gebe, meint Lemke. Jeder Facharzt wisse auf seinem Fachgebiet von diversen Seltenen Erkrankungen. Doch seien manche Krankheiten so selten, dass der Arzt sie gar nicht kennen könne. "Wenn gerade so ein Patient zum Arzt kommt, ist das vielleicht das erste und einzige Mal in seiner beruflichen Laufbahn, dass er mit dieser Erkrankung konfrontiert wird," erklärt Lemke.



Erschwerend ist, dass manche Seltene Erkrankungen Symptome aus ganz verschiedenen Fachbereichen zeigen. Doch nicht nur die langwierige Suche nach einer Diagnose steigert den Leidensdruck auf Betroffene. Auch wenn eine Krankheit erkannt ist, kann sie nicht unbedingt gezielt therapiert werden. "Das ist leider nur bei sehr wenigen seltenen Erkrankungen der Fall, dass man aus der Diagnose konkrete therapeutische Konsequenzen ableiten kann," bedauert der Mediziner Lemke.

Ein Mädchen mit Williams-Beuren-Syndrom. Bildrechte: ACHSE e.V./Verena Müller/dpa Beispiel Williams-Beuren-Syndrom Das Williams-Beuren-Syndrom ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die mit zahlreichen und unterschiedlichen Symptomen einhergehen kann. Neben kognitiven Behinderungen können Hörstörungen, ein leichter Minderwuchs oder auch ein vergleichsweise kleiner Kopf auftreten. Markant gilt für die Erkrankung das sogenannte "Elfengesicht" mit einer breiten Stirn, einer tiefen Nasenwurzel bei kugeliger Nasenspitze, einem langen Abstand zwischen Nase und Mund sowie den vollen Lippen.

Sowohl auf medizinischer Ebene als auch unter den Betroffenen sind in den vergangenen Jahren mehr und mehr Zusammenschlüsse und Netzwerke entstanden. Die Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e. V. – kurz ACHSE – ist der Dachverband für Betroffene. Sie fordert die Politik auf, flächendeckende Versorgungsstrukturen aufzubauen. Bislang liegt die Expertise vor allem in den Zentren für Seltene Erkrankungen, die es an fast jedem Universitätsklinikum gibt. Je nach Ausrichtung der Klinik sind die Zentren häufig auf bestimmte Erkrankungen spezialisiert.

National wie international gibt es Bemühungen, diese Zentren zu vernetzen. Professor Lemke sieht darin nur Vorteile für Patienten: "Es ist gut zu wissen, wenn sich ein Patient mit dieser oder jener Erkrankung meldet, dass es vielleicht in einer anderen Stadt einen Ansprechpartner gibt, der eine viel größere Expertise hat."

Der wohl bekannteste ALS-Patient: der 2018 verstorbene Stephen Hawking Bildrechte: IMAGO / Kyodo News Beispiel Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) Amyotrophe Lateralsklerose gehört zu den degenerativen Erkrankungen des motorischen Nervensystems. Durch das allmähliche Zugrundegehen der Nervenzellen im Rückenmark kommt es zu Muskelschwund, Lähmungen und dem Abbau bestimmter Gehirnareale, die die Bewegungsfähigkeit weiter einschränken. Die Krankheit verläuft tödlich, da die voranschreitende Lähmung auch Schluckvermögen und Atemwege erreicht. Die bekannteste Persönlichkeit mit der Diagnose ALS war Stephen Hawking.

Auch für die Forschung spielt die Vernetzung solcher Zentren eine wichtige Rolle. Mediziner, die sich mit einer Seltenen Erkrankung beschäftigen, sind laut Lemke darauf angewiesen, von Patienten mit dieser Krankheit zu erfahren. Doch trotz Vernetzung seien die Zentren für Seltene Krankheiten essentiell. Patienten einer bestimmten Erkrankung an einem Ort könnten die Forschung erleichtern - und vielleicht auch zu wichtigen Fortschritten in der Therapie führen.