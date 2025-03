"Grundsätzlich sind diese Prozesse gut verstanden", sagt Willmitzer: "Und wir wissen auch, wie wir darauf reagieren müssen." Die Gefährdung ergebe sich weniger daraus, dass es von heute auf morgen schlechtes Wasser gebe, "sondern dass man überlegen muss, wie passen wir uns an, und welche Mittel nutzen wir für diese Klimaanpassung".

Eines dieser Mittel ist technische Aufrüstung. Zum Beispiel mit Systemen, mit denen man an aus unterschiedlichen Tiefen der Staubecken Wasser entnehmen kann – je nachdem, wo die Qualität gerade am besten ist. Sachsen sei hier Vorreiter, sagt Karsten Rinke. Aber auch an der Rappbodetalsperre im Harz gibt es das schon.