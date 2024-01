Sechs Uhr früh an einer Zapfsäule im Leipziger Südwesten: Der Liter Benzin kostet 1,66 Euro. Eine halbe Stunde später ist er 14 Cent teurer. So ist der Alltag an Tankstellen bundesweit.

Bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe laufen die Marktpreise in Echtzeit zusammen, und aus diesen Daten speisen sich Apps, mit denen Fahrerinnen und Fahrer Spritpreise vergleichen können. Und natürlich auch die Anbieter, die die Preise machen. Sie nutzen die Daten, um Kunden an Standorte zu binden – diese Erklärung liefert Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands. Und zwar, indem sie die Preise so oft ändern, dass den Kunden die Lust am Vergleichen vergeht. "So nach dem Motto: Ist mir doch egal, was in der App steht – wenn ich da ankomme, weiß ich sowieso nicht, wie der Preis sich verändert hat. Also tanke ich lieber gleich bei der Tankstelle meines Vertrauens hier vor Ort." Mit den Marktkosten oder den Produktionskosten hätten die Preissprünge jedenfalls nichts zu tun, sagt Rabl.