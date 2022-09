Urteil Lebenslange Haft für Mord an Tankstellenmitarbeiter

Am Dienstag ist ein 50-Jähriger für den Mord an einem 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dem Mord ging ein Streit um die Corona-Maskenpflicht voraus.