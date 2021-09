Neue Warnstreiks drohen Tarifverhandlungen für Einzelhandel in Mitteldeutschland vertagt

Im Tarifkonflikt für den Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zeichnet sich weiter keine Einigung ab. Die Verhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi sind am Montag unterbrochen worden. Die Gespräche sollen voraussichtlich am 4. Oktober wiederaufgenommen werden. Das teilte Knut Bernsen vom Handelsverband Sachsen-Anhalt und Thüringen am Montag in Leipzig nach der vierten Verhandlungsrunde mit.