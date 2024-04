Die Mengen an Saharastaub, die über Deutschland ziehen sind laut dem Tropos-Experten aber sehr gering. In der Regel passiere das in großen Höhen, sodass man am Boden davon nichts mitbekomme. Wenn der Staub doch in die untere Luftschicht gelänge, dann sei das unbedenklich. Der Staub sei relativ grob und könne deswegen nicht in die Lunge gelangen.