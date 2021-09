In vielen Städten und Gemeinden gilt im Straßenbereich vor Schulen Tempo 30. Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig, erklärt, dass die Schilder auch vor Schulen, Altenheimen, Pflegeheimen und Krankenhäusern stünden. Sie gälten grundsätzlich von 6 bis 16 Uhr. "Das hat einen einfachen Grund: Das ist für die Autofahrer am einfachsten zu verstehen. Kein Autofahrer muss, wenn er das Schild sieht, erst überlegen, sind jetzt Ferien in Sachsen oder sind keine Ferien in Sachsen. Es soll sofort für jeden erkennbar sein: Achtung, hier gilt von 6 bis 16 Uhr Tempo 30", erklärt Hasberg.