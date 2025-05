Die meisten Systeme nutzen eine Kamera, die also die Geschwindigkeitsschilder erkennt, manche arbeiten auch noch mit GPS-Daten, die die aktuelle Position des Autos mit digitalen Karten vergleicht. Und wenn man sich an die so erkannte Höchstgeschwindigkeit nicht hält, blinkt oder piept es eben immer wieder im Auto. Und unser Hörer sagt jetzt eben: Wenn irgendwo eine Baustelle mit einer verringerten Geschwindigkeit ist, kann das System zwar die Schilder erkennen, auf denen dann zum Beispiel "100" steht, aber nicht, wann die Baustelle vorbei ist, wenn kein Schild die reduzierte Geschwindigkeit wieder aufhebt. Und dann kann es eben sein, dass es blinkt und piept, obwohl man sich an die Geschwindigkeit hält. Und ausschalten kann man den Assistenten zwar je nach Automodell per Knopfdruck, manchmal aber nur im Stand – und nie dauerhaft. Spätestens beim Neustart ist der Tempoassistent dann wieder aktiv.