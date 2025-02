Wir haben schon seit sehr langer Zeit Kontakt zu den US-Journalisten, weil wir schon seit 2019 ungefähr zu Elon Musk und Tesla recherchieren. Es gab schon seit 2019 Vorbehalte auch in Amerika, weil man einfach weiß, dass die Arbeitsbedingungen sehr schlecht waren, dass dort mehr Arbeitsunfälle passieren als in anderen Autowerken und auch bekannt ist, wie er seine Mitarbeiter behandelt hat. Nämlich nicht sehr gut. Man weiß, dass er sehr erratisch ist und dass es ein sehr intransparentes Unternehmen ist. Er hat schon damals nicht wirklich gerne mit Journalisten gesprochen. Es hat viele gewundert, dass er so positiv aufgenommen wurde in Deutschland. In Amerika gab es da schon Vorbehalte.