Was sind Prepper? Als Prepper werden Menschen bezeichnet, die sich auf den Weltuntergang oder andere Katastrophen vorbereiten. Der Begriff Prepper kommt aus dem Englischen: "To be prepared" heißt übersetzt "bereit sein". Prepper lagern Lebensmittel, bauen sich zum Beispiel Erdbunker und verstärken die Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden. Sie kümmern sich um Schutzbekleidung, Werkzeuge, Funkgeräte und oft auch Waffen.