06:30 Uhr | Demonstrationen in Mitteldeutschland

In zahlreichen deutschen Städten sind am Montagabend wieder zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Pandemie-Auflagen und gegen Impfungen zu protestieren. Allein in Thüringen waren nach Behördenangaben insgesamt knapp 23.000 Teilnehmer bei 93 überwiegend nicht angemeldeten Versammlungen.

In den sächsischen Landkreisen Görlitz und Bautzen wurde die Teilnehmer-Zahl auf knapp 14.000 geschätzt. Laut Polizei verliefen die "Spaziergänge" meist friedlich. Vereinzelt schritt die Polizei ein, um Zusammenstöße mit Gegendemonstranten zu unterbinden, etwa in Jena in Thüringen.

In Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg wurde ein nicht zulässiger Aufzug von 850 Menschen aufgelöst. Hier sollen einige versucht haben, Sperren zu durchbrechen. Es gab Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, Beleidigung und Widerstand gegen die Polizei sowie wegen verbotener Gegenstände.

06:10 Uhr | Lockerungen in Bayern und Brandenburg

Bayerns Kabinett will heute weitere Lockerungen der Pandemie-Schutzmaßnahmen beschließen. Nach Ankündigungen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestern soll die Sperrstunde in der Gastronomie fallen, bei Sport- und Kulturveranstaltungen sollen wieder mehr Zuschauer erlaubt werden, in beiden Bereichen aber weiter die 2G+-Regel und Maskenpflicht gelten. Für körpernahe Dienstleistungen wie Friseure soll wieder 3G gelten.

Die Brandenburger Landesregierung entscheidet am Mittag über mögliche Lockerungen vor allem im Einzelhandel entscheiden. Hier soll die 2G-Regel aufgehoben werden, womit auch wieder ungeimpfte Leute wieder in Läden dürfen, die nicht der Grundversorgung dienen. In den Gaststätten soll 2G+ bleiben, aber die Erhebung von Kontaktdaten ausgesetzt werden.

06:00 Uhr | Der Ticker am Dienstag, 08. Februar 2022