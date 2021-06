Die deutschlandweite Inzidenz ist laut dem Datenprojekt Risklayer auf 25 Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen weiter zurückgegangen. In Sachsen lag der Wert bei 27, in Thüringen bei 30 und in Sachsen-Anhalt bei 18 – und damit erstmals wieder unter 20. Bundesweit die höchste Inzidenz hat mit 31 derzeit Baden-Württemberg, die niedrigste mit 9 Mecklenburg-Vorpommern. Das RKI gab die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland mit 22,9 an.