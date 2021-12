Auch in Mitteldeutschland "spazierten" erneut Tausende Menschen in dutzenden Städten überwiegend friedlich. Nach Polizeiangaben gingen allein in Magdeburg rund 5.000 Menschen auf die Straße, in Halle 2.200. In Gera waren es rund 4.000 und in Altenburg mehr als 1.500. In Halberstadt und Naumburg nahmen über 1.000 Menschen an den Protestzügen teil. Auch in anderen Städten Mitteldeutschlands gab es laut Polizei illegale Aktionen mit vierstelligen Teilnehmerzahlen. Es seien auch viele Familien mit Kindern dabei gewesen.



In Sachsen stoppten die Polizeibeamten unzulässige Aktionen unter anderem in Leipzig, Grimma, Chemnitz, Freiberg und Mittweida. In Bautzen wurden nach Angaben eines Polizeisprechers Einsatzkräfte mit Flaschen, Pyrotechnik und körperlicher Gewalt attackiert. Zehn Beamte hätten ein Knalltrauma erlitten. In Erfurt setzten Polizisten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Ein Beamter sei angegriffen worden. Außerdem hätten Unbekannte versucht, ein Polizeiauto anzuzünden. Die Beamten hätten Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt.