Kinder- und Jugendärzte haben schnelle Schul- und Kitaöffnungen gefordert und vor "verheerenden Langzeitfolgen" gewarnt. Schulen und Kitas sollten schnell öffnen, "natürlich gemäß den geltenden Leitlinien und mit angemessenen Testungen", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, in der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Von Impfungen dürften die Schulöffnungen nicht abhängig gemacht werden.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnte vor "verheerenden Langzeitfolgen" für Kinder und Jugendliche. Sie seien in der Coronavirus-Pandemie "von Anfang an massiv vernachlässigt" worden, sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske der Zeitung. Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem nie gekannten Ausmaß. "Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll", sagte Maske. Dort finde Triage statt: "Wer nicht suizidgefährdet ist und 'nur' eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen." Bei 15 bis 20 Prozent der Kinder sei zudem eine starke Gewichtszunahme zu beobachten.