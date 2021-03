Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat im Streit um die Corona-Politik vor einem Zerwürfnis zwischen Bund und Ländern gewarnt. Der CDU-Politiker sagte in der ARD am Abend, Kanzlerin Angela Merkel habe richtig erklärt, dass die Maßnahmen nicht ausreichten, um das exponentielle Wachstum zu brechen. Dass der Bund mehr Kompetenzen bekomme, das gehe nur zusammen mit den Bundesländern.



Der Leipziger Verfassungsrechtler Jochen Rozek sagte MDR AKTUELL, ein stärkeres Durchgreifen des Bundes wäre rechtlich möglich durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Dies müsse aber vom Bundesrat abgesegnet werden. Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden bezweifelt jedoch, dass die Länder dem zustimmen würden.



Die SPD-Fraktionen in Thüringen und Sachsen äußerten sich skeptisch. Die sächsische SPD-Gesundheitspolitikerin Simone Lang sagte, sie halte es für sinnvoller, wenn die Länder weiter selbst über die Corona-Regelungen bestimmten.