Der Ostbeauftrage der noch amtierenden Bundesregierung, Marco Wanderwitz, fordert, die unerlaubten Demonstrationen in Sachsen zu unterbinden. Der CDU-Politiker twitterte, dass in dieser Corona-Lage Gestörte und Rechtsradikale offenbar erfolgreich Tag für Tag den Rechtsstaats mit Zusammenkünften vorführten, richte schweren Schaden an.



Laut geltender sächsischer Corona-Verordnung dürfen Versammlungen derzeit nur ortsgebunden und mit maximal zehn Teilnehmern stattfinden. In Freiberg zogen laut Polizei am Abend etwa 700 Menschen durch die Stadt. In Bautzen verhinderte die Polizei eine Kundgebung mit etwa 200 Personen. Auch in Chemnitz, Zwickau, Pirna, Sebnitz, Riesa, Großenhain und Wilsdruff kam es zu Protesten. Aufgerufen dazu hatte unter anderem die rechtsextremistische Partei "Freie Sachsen". Auch in Erfurt kam es am Abend zu Protesten.