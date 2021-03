Coronavirus-Pandemie Ticker: Fünf Tage Stillstand zu Ostern

Bund und Länder haben sich in langen Verhandlungen darauf geeinigt, das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben über Ostern so weit herunterzufahren wie noch nie in der Pandemie. Der Lockdown wurde bis 18. April verlängert. Vize-Kanzler Scholz drängt Unternehmen zu mehr Tests. Medikamente von Roche lassen hoffen. Sachsen-Anhalts Kommunen wollen vom Land mehr unterstützt werden. Kinder und Jugendliche leiden zunehmend unter der Pandemie. Alle aktuellen Nachrichten zum Thema hier im Ticker.