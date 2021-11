Die Thüringer Landesregierung beschließt heute eine neue Coronaverordnung. Einzelheiten will Gesundheitsministerin Heike Werner am Mittag vorstellen. Der Entwurf sieht einen teilweisen Lockdown ähnlich wie in Sachsen vor. So müssten Bars, Clubs und Diskotheken schließen. In der Gastronomie sollen 2G und eine Sperrstunde gelten. Weihnachtsmärkte und Volksfeste würden untersagt. Einige Punkte waren am Abend in der rot-rot-grünen Koalition noch umstritten, so dass Änderungen möglich sind. Auch Bayern und Brandenburg wollen heute verschärfte Corona-Auflagen beschließen.