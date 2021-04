Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt eine Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte MDR AKTUELL, wenn es in den Betrieben ein umfassendes Angebot gäbe, würden die Arbeitnehmer es auch wahrnehmen. Dagegen lehnt der Deutsche Mittelstands-Bund eine einseitige Pflicht zum Anbieten von Tests strikt ab. Vorstand Marc Tenbieg sagte, es wäre irrsinnig, wenn dann die Nutzung den Arbeitnehmern weiter freigestellt sei. Zudem gebe es viele offene Fragen, etwa zur Beschaffung und zur Dokumentation der Tests. Es sei besser bei einer freiwilligen Lösung zu bleiben.



Das Bundeskabinett will heute Änderungen des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen. Geplant sind bundeseinheitliche Maßnahmen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will dabei auch eine Testpflicht der Arbeitgeber für Beschäftigte auf den Weg bringen.