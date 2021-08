Nach monatelanger pandemiebedingter Pause läuft das Messegeschäft in Mitteldeutschland langsam wieder an. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur stehen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis Jahresende zwar zahlreiche Messen und Tagungen an. Die Messebetreiber rechnen allerdings mit einer zögerlichen Normalisierung des Geschäfts. Die Leipziger Messe hat in diesem Jahr rund 120 Veranstaltungen auf dem Terminplan – ein Drittel eines normalen Jahres. Die Messe in Dresden plant rund 60 Veranstaltungen. In Erfurt sind knapp 90 Messen geplant. In Magdeburg soll es bis Jahresende noch sechs Veranstaltungen geben.