Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, dass auch geimpfte Mitarbeiter in Pflegeheimen ein bis zwei Mal in der Woche auf Covid-19 getestet werden. In einem Leser-Interview der Zeitung "Die Welt" sagte der CDU-Politiker, dass im Herbst und Winter auch geimpfte Menschen in solchen Einrichtungen umsichtig sein sollten, denn dort lebten verletzliche Gruppen und auch geimpfte Leute könnten weiter infektiös sein. Das Thema werde er mit seinen Ministerkollegen in den Ländern aufnehmen.