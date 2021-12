Der Virologe Kekulé hält einen Lockdown gegen die Omikron-Variante für nicht geeignet. Kekulé sagte MDR AKTUELL, dieses Virus sei ansteckender als seine Vorgänger. Es werde auch durch einen Lockdown nicht zu stoppen sein. Ein Lockdown sei auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil die Krankheit zumindest bei Geimpften und Genesenen nicht so schwer verlaufe. Kekulé schlug vor, Kontakte für zwei Wochen herunterzufahren. Dadurch würde man etwas Zeit erkaufen für zusätzliche Impfungen vor allem in der Altersgruppe über 60.

In mitteldeutschen Städten hat es am Montagabend wieder Proteste gegen die Corona-Politik gegeben. Allein in Magdeburg gingen laut Polizei rund 3.000 Menschen auf die Straße, um gegen weitere Kontaktbeschränkungen und eine Impfpflicht zu protestieren. Auch in Halle, Wittenberg, Naumburg und Halberstadt verzeichneten die Beamten Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich. Den Angaben zufolge verliefen die Aktionen weitgehend störungsfrei. Auch in Sachsen versammelten sich Hunderte Menschen.