Hochschulen und Universitäten in Mitteldeutschland gehen nach dem Wegfall kostenloser Covid-19-Schnelltest in drei Wochen unterschiedliche Wege. Die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet an beiden Standorten kostenlose Tests an. Wie auf Anfrage von MDR AKTUELL mitgeteilt wurde, hat damit jeder die Möglichkeit, an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen. An der Universität Halle dagegen gibt es keine kostenlosen Tests. Rektor Christian Tietje erklärte, die primäre Verantwortung der Uni liege darin, für die Masse der Studierenden die Lehrveranstaltungen in Präsenz anzubieten, und das seien die geimpften. In Erfurt soll es eine Zeit lang möglich sein, eigene Selbsttests unter Aufsicht durchzuführen. In Sachsen werden derzeit noch Nachweis-Pläne erarbeitet.