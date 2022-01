In Mitteldeutschland haben am Abend erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. In mehreren Städten kam es dabei zu Ausschreitungen. In Bautzen etwa wurden nach Polizeiangaben drei Beamte verletzt, nachdem sie mit Pflastersteinen und Flaschen beworfen worden waren. In Magdeburg wurden fünf Polizisten verletzt. In Freiberg wurde ein Streifenwagen beschädigt. In Dresden wurde laut Polizei ein Journalist von Unbekannten geschlagen. Proteste gab es auch in Chemnitz, Gera, Halle, Wittenberg, Naumburg und zahlreichen weiteren Städten. In Thüringen zählte die Polizei landesweit mehr als 20.000 Demonstranten. Es gab auch Gegenkundgebungen, unter anderem in Leipzig, Jena und Halle.