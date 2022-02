In Thüringen können ab heute auch Corona-Impftermine bei Hausärzten online gebucht werden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung wurden die Angebote in das zentrale Impfportal das Freistaats integriert. Zum Auftakt seien rund 50 Arztpraxen dabei. Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge können sie so von Termin-Nachfragen entlastet werden. Allerdings ist die Nutzung des Online-Portals für die Hausärzte freiwillig. Bisher wurden auf der Internetseite " impfen-thueringen.de " nur Termine von Impfstellen und -zentren angeboten.

Das sächsische Kabinett will heute eine neue Corona-Verordnung beschließen. Angesichts der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen hatte Gesundheitsministerin Köpping schon im Vorfeld weitere Lockerungen angekündigt. So sollen Messen und Kongressen mit der 2G-Regel wieder möglich sein. Bei Hochzeiten und Beerdigungen will die Landesregierung mehr Teilnehmer zulassen und in den Fußball-Stadien mehr Zuschauer. Die neue Verordnung soll am Sonntag in Kraft treten und einen Monat gelten. In Thüringen berät heute der Gesundheitsausschuss des Landtags über neue Corona-Regeln. Auch dort plant die Landesregierung Lockerungen.