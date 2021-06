Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper hat dafür plädiert, die Corona-Beschränkungen für Jugendliche zu überdenken. Trümper sagte MDR AKTUELL, man könne die jungen Leute nicht auf Dauer zu Hause lassen. Man müsse vielmehr schauen, welche Veranstaltungen unter Beachtung der Hygiene-Regeln wieder erlaubt werden könnten. Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen könne man Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehren. Am Wochenende war es in mehreren deutschen Städten zu spontanen Feiern unter freiem Himmel gekommen, was zu Auseinandersetzungen mit der Polizei führte.