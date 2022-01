In verschiedenen Städten Deutschlands haben am Montagabend mehrere zehntausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Vielerorts gab es auch Gegendemonstrationen oder Mahnwachen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurden Kundgebungen unter anderem aus Gera, Jena, Magdeburg, Dresden, Meißen und Riesa gemeldet. Allein in Thüringen gingen laut Polizei etwa 22.000 Menschen auf die Straßen. Bayern zählte mehr als 100 Versammlungen. In Mecklenburg-Vorpommern wurde in mehr als 25 Städten demonstriert. Vereinzelt musste die Polizei eingreifen.