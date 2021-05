Die sächsische Landesregierung hat in fünf Städten neue Corona-Modellprojekte genehmigt. Wie eine Sprecherin mitteilte, sind diese in Dresden, Leipzig, Freiberg, Oberwiesenthal und Augustusburg geplant. Eine Voraussetzung sei neben anderen, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Region unter 100 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liege. Das hatte die Projekte in Freiberg, Augustusburg und Oberwiesenthal bisher verhindert.