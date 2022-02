In Mitteldeutschland sind wieder Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei ist es weitgehend ruhig geblieben. Nur in Einzelfällen seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. In Dresden etwa stellte die Polizei Anzeigen gegen vier Demonstranten, die rechte Parolen gerufen haben sollen. In Weimar wurde eine Polizeibeamtin durch einen tätlichen Angriff leicht verletzt. Die größten Aufzüge wurden aus Bautzen, Gera, Chemnitz und Halle gemeldet. In einigen Städten gab es auch wieder Gegenproteste. In Jena nahmen daran rund 270 Menschen teil.