Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert für Regeln zur Maskenpflicht ein bundeseinheitliches Vorgehen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte: "Wenn es in jeder Stadt, in jeder Kommune anders ist und in jedem Land auch wieder anders, das fördert gerade in Reisezeiten nicht die Akzeptanz. Insofern wäre es schon wünschenswert, wenn man gemeinsame Linien trifft: Was gilt wann wo." Denkbar sei etwa, im Freien grundsätzlich auf die Maske zu verzichten. Landsberg warnte aber vor "übereilten Schritten". Er rate nach wie vor zur Vorsicht und dazu, die Maskenpflicht beispielsweise in Schulen, aber auch in Bussen und Bahnen weiterhin aufrechtzuerhalten – jedenfalls vorläufig.



Auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner hat sich in der Diskussion um eine Aufhebung der Maskenpflicht für bundeseinheitliche Regelungen ausgesprochen. Werner sagte MDR AKTUELL, einheitliche Vorgaben seien nachvollziehbarer und würden besser akzeptiert. Das habe man bei der Bundesnotbremse gemerkt. Kriterien könnten Inzidenzwerte oder der Impffortschritt seien. Sachsens Sozialministerin Petra Köpping hingegen würde eine Entscheidung im öffentlichen Raum den Kommunen überlassen. Die Ministerin teilte mit, Kommunen könnten besser einschätzen, wo es dicht besuchte Bereiche gebe, in denen Abstände nicht eingehalten werden könnten.