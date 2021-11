06:45 Uhr | Wirtschaft erholt sich langsamer

Die deutsche Wirtschaft erholt sich langsamer von den Corona-Einbrüchen des vergangenen Jahres als erwartet. Das geht aus einem Gutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen hervor, aus dem mehrere Medien zitieren. Danach rechnen die Experten nun mit einem Wachstum von 2,7 Prozent. In ihrem März-Gutachten waren sie noch von 3,1 Prozent ausgegangen. Als Gründe werden die Lieferengpässe und stark gestiegenen Energiepreise genannt. Für das nächste Jahr erwarten die Wirtschaftsweisen den Berichten zufolge ein Plus von 4,6 Prozent.

06:32 Uhr | Bulgarien: Höchstwert bei Corona-Toten

Bulgarien meldet mit 334 Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus einen neuen Höchstwert. Zudem verzeichnen die Behörden in dem EU-Land binnen 24 Stunden knapp 5.300 Neuinfektionen. 8.500 Covid-19-Patienten werden in Krankenhäusern behandelt, davon 734 Patienten auf Intensivstationen. In dem Balkanland sind nur 30 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft.

06:15 Uhr | Wirtschaft und DGB unterstützen 3G

Der Vorstoß von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zur 3G-Pflicht am Arbeitsplatz stößt auf breite Zustimmung. Der Sprecher des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Hans-Josef Helf, sagte MDR AKTUELL, man unterstützte alles, was dazu führe, die Pandemie weiter einzudämmen. Sachsens DGB-Chef Markus Schlimbach erklärte, 3G am Arbeitsplatz sei sinnvoll. Allerdings müsste es dafür Testangebote geben, die von den Arbeitgebern bezahlt würden.