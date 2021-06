Kinder- und Jugendärzte stellen sich in der Debatte um Risiken durch die Delta-Variante des Coronavirus für Kinder hinter die Beurteilung der Ständigen Impfkommission. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, sagte der "Rheinischen Post", an deren Empfehlung "ändert nach aktuellem Wissensstand auch die Delta-Variante nichts". SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte die Stiko aufgefordert, ihre nur eingeschränkte Empfehlung von Covid-19-Impfungen für Kinder zu überdenken. Die Stiko empfiehlt sie nur für Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen.

Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping hat angekündigt, dass Covid-19-Impfungen künftig auch ohne Terminvereinbarung möglich sind. Die SPD-Politikerin sagte MDR AKTUELL, in Kürze könne man spontan in ein Impfzentrum kommen. Der konkrete Beginn werde in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Dabei appellierte die Ministerin an die Menschen, trotz des Sommers den Herbst nicht zu vergessen und sich jetzt impfen zu lassen.