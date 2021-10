Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat keine Bedenken, die bundesweite Corona-Ausnahmesituation auslaufen zu lassen. Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, angesichts der hohen Impfquote in Deutschland unterstütze er den Plan. In Herbst und Winter rechne er mit weniger Covid-Patienten in den Kliniken als in der Vergangenheit. Ähnlich sieht das die Bundesärztekammer. Präsident Klaus Reinhardt sagte den Funke-Medien, die Fallzahlen stiegen jetzt zwar wieder, doch es bestehe angesichts der Impfquote und der Situation in den Krankenhäusern kein Grund zur Panik. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Montag angekündigt, er wolle die sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen zu lassen.