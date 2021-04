Thüringens Bildungsminister Helmut Holter hält eine mögliche Absage der Abiturprüfungen in diesem Jahr für noch verfrüht. Der Linke-Politiker sagte MDR AKTUELL, man sollte noch abwarten, wie sich das Corona-Infektionsgeschehen entwickele. Auch im vergangenen Jahr habe das Abitur stattgefunden. In Thüringen seien die Ergebnisse dabei im Schnitt sogar besser gewesen als 2019. Auch aktuell würden die Schüler intensiv vorbereitet. - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft hatte sich dafür ausgesprochen, bei stark steigenden Infektionszahlen die Abiturprüfungen dieses Jahr notfalls ausfallen zu lassen. Der Deutsche Lehrerverband lehnte das ab.

In Deutschland beginnt die zweite Stufe der Impfkampagne gegen das Coronavirus. In vielen Regionen, etwa in Nordrhein-Westfalen, starten heute auch die Hausärzte mit Impfungen in ihren Praxen, in Sachsen-Anhalt soll es morgen losgehen. Zunächst stehen jedem der bundesweit rund 35.000 beteiligten Hausärzten im Schnitt rund gut 26 Dosen pro Woche zu. Ab 26. April sollen die Praxen mit deutlich mehr Dosen rechnen können. Termine für Impfungen müssen in der Regel direkt mit den Praxen vereinbart werden.