Nicht wahrgenommene Impftermine sorgen in Sachsen-Anhalt derzeit nur lokal für Probleme. Das hat eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Wie der Landkreis Stendal mitteilte, werden dort 10 bis 20 Prozent der Termine für die Zweitimpfung nicht wahrgenommen. Eine Sprecherin erklärte weiter, in den seltensten Fällen würden Termine dabei abgesagt – und schließlich zu 90 Prozent verfallen. Im Altmarkkreis Salzwedel werden dagegen aktuell bis zu zehn Impftermine am Tag nicht wahrgenommen - was rechnerisch nur etwa zwei Prozent ausmache.



Sachsen-Anhalts Sozialministerium erklärte, es werde keine landesweite Statistik darüber geführt, wie viele Impftermine verfallen. Den Landkreisen zufolge lassen sich Impftermine telefonisch über die 116 117 absagen, sowie vor Ort im Impfzentrum.