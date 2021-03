Die Entscheidung der Bundesregierung, die Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca auszusetzen, hat Kritik ausgelöst. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es spreche vieles dafür, dass die als Begründung angeführten Thrombosefälle in keinem kausalen Zusammenhang mit der Impfung stünden. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, kritisierte, mit dem Impfstopp werde massiv Vertrauen in der Bevölkerung verspielt. Spahn selbst verteidigte den Beschluss als Vorsichtsmaßnahme. Nun will die Europäische Arzneimittelbehörde übermorgen über das weitere Vorgehen beraten. Der Impfgipfel von Bund und Ländern soll vor diesem Hintergrund möglicherweise verschoben werden. Er ist bislang für Mittwoch vorgesehen.